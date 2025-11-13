Popó e Wanderlei Silva estrelaram novo comercial com direto a dancinha e tudo - (Foto: Reprodução/AliExpress)

O que começou como uma das maiores confusões do ano nos esportes de combate acabou se transformando em uma parceria lucrativa. Após protagonizarem uma briga generalizada durante o Spaten Fight Night 2, em setembro, Acelino “Popó” Freitas e Wanderlei Silva decidiram usar o episódio como combustível para uma nova campanha publicitária. Nesta semana, os veteranos estrelaram juntos o comercial da AliExpress, que faz alusão direta ao confronto polêmico entre ambos.



Com o slogan “Aliados por Desconto”, a marca brinca com a ideia de que até mesmo antigos rivais podem se unir por boas ofertas. No vídeo, Popó e Wanderlei aparecem novamente em um ringue, mas desta vez em clima amistoso — com direito a trocas de sorrisos e até uma dancinha conjunta. O tom descontraído da campanha transformou o que era uma rivalidade acirrada em um espetáculo de marketing bem-humorado.



Além dos protagonistas, a peça também conta com Fabrício Werdum, que teve papel importante na briga original, e com os filhos dos lutadores, Thor Silva e Iago Freitas, reforçando o clima familiar da reconciliação. Essa não é a primeira vez que a dupla divide uma ação comercial após o incidente: em outubro, poucos dias depois do caos no Spaten Fight Night 2, Popó e Wanderlei já haviam gravado juntos um comercial para o Burger King, sinalizando o início da trégua.

De rivais a parceiros midiáticos



Embora a paz tenha sido selada publicamente, o histórico entre os dois ainda carrega marcas do episódio. Logo após a briga, Wanderlei Silva afirmou que pretendia processar um dos filhos de Popó, Rafael Freitas, pelo soco que o deixou nocauteado no ringue, enquanto o tetracampeão mundial de Boxe defendeu o herdeiro e negou qualquer indenização.



O episódio que virou história



A confusão no Spaten Fight Night 2 começou após Wanderlei ser desclassificado por aplicar golpes ilegais — incluindo cabeçadas e uma joelhada — durante o combate contra Popó. A desqualificação gerou revolta nas equipes, que acabaram se enfrentando em uma pancadaria generalizada dentro do ringue. Durante o tumulto, um dos filhos de Popó acertou Wanderlei com um golpe que o levou à lona, em um dos momentos mais comentados do evento.



De um episódio de tensão para uma união rentável, Popó e Wanderlei demonstram agora que, no mundo das lutas, até rivalidades explosivas podem se transformar em grandes oportunidades de negócio.