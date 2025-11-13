Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño faz ensaio sensual em praia de Santa Catarina
Eli Villagra conta com mais de 293 mil seguidores no Instagram
Enzo Marcello volta ao cage do Union Fight Show para duelo de Muay Thai
Filho de Cristiano Marcello enfrenta Gabriel Alves no dia 29 de novembro, em Porto União-SC
Destaque do Mundial Sub-20 e recuperado de lesão, Barrera deve ter chances na reta final de 2026
Botafogo contratou colombiano no meio do ano
Ronaldo Fenômeno afirma que desistiu definitivamente de presidir CBF: 'Sistema quis assim'
Ex-atacante, de 49 anos, chegou a ser pré-candidato no começo do ano
Vai zarpar! Vasco avalia 2026 e prepara 'barca' com até sete jogadores
Cruz-Maltino terá mudanças no elenco para a próxima temporada
Fluminense nega novo contato pela contratação de Neymar
Atacante, de 33 anos, tem vínculo com o Santos até o fim do ano
