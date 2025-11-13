Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro Porteño, Eli VillagraReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 09:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, continua no Brasil. A beldade publicou em seu perfil no Instagram um ensaio sensual em uma praia da cidade de Balneário Camburiú, no estado de Santa Catarina. Os fãs da modelo adoraram o presente.

fotogaleria

Bastante conhecida no seu país, Eli Villagra é chamada de "Barbie Paraguaia". A beldade é dona de um corpo escultural e recebe muitos elogios nas redes sociais.

Musa do Cerro Porteño, Eli Villagra conta com mais de 293 mil seguidores no seu perfil oficial no Instagram (@elivillagra_barbie).