O 'AeroFla' de antes da final da Libertadores de 2021. Edição de 2025 será a quinta - Divulgação

Publicado 13/11/2025 09:43

primeira reunião entre Prefeitura do Rio e o clube, na quarta-feira (12), tratou do evento que terá bastante influência na cidade.

O AeroFla para apoiar o Flamengo antes da viagem a Lima, no Peru, para a final da Libertadores, já tem itinerário e hora definidos para o dia 26 de novembro. A

O itinerário do AeroFla



Com expectativa de receber 10 mil rubro-negros, o trajeto do ônibus com os jogadores terá início no Ninho do Urubu, às 14h. O itinerário passará por Estrada dos Bandeirantes, em Vargem Grande; e pelas avenidas Salvador Allende, Embaixador Abelardo Bueno, Engenheiro Carlos Carvalho e Ayrton Senna.



Depois a delegação do Flamengo seguirá pelas Linhas Amarela e Vermelha, até chegar à Ponte Velha do Galeão. Na sequência, acessará o aeroporto pelo Terminal de Cargas, para depois fazer o embarque em voo fretado, às 17h.



O esquema de trânsito para o dia 26



Para a quinta edição do AeroFla, a CET-Rio fará bloqueios nesses locais do itinerário uma hora e meia antes da saída dos ônibus. Equipes de diversos órgãos, como Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), CET-Rio, Comlurb e Polícia Militar acompanharão todo o trajeto no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio).



A promessa é que serão 260 câmera, drones e equipes nas ruas para auxiliar a operação. O evento também contará com policiamento e escolta do ônibus oficial ao longo do trajeto.



"O Aerofla é uma demonstração da paixão da torcida, mas também representa um grande desafio operacional. Estamos trabalhando em conjunto com todos os órgãos da Prefeitura do Rio para garantir que o trajeto ocorra de forma segura e com o mínimo de impacto para a cidade", garantiu o chefe-executivo do COR-Rio, Thiago Curvello.

Flamengo na final da Libertadores

A logística para a viagem a Lima já está definida pelo clube, que fretará cinco fretar cinco aviões, um deles exclusivo para os jogadores e comissão técnica , e levará mais de 700 pessoas para Lima.

Para ter o AeroFla, o Flamengo descartou viajar direto de Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG no dia 25. O time retorna ao Rio no dia 26, treina de manhã no Ninho do Urubu de manhã e viaja no início da tarde.

Serão dois dias de treinos no Peru antes da final da Libertadores contra o Palmeiras, em 29 de novembro, às 18h (de Brasília). O confronto será no Estádio Monumental de Lima.