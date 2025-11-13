Alex Sandro disputou a última Copa do Mundo - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2025 09:30

Rio - O lateral-esquerdo Alex Sandro, de 34 anos, voltou a receber oportunidades na seleção brasileira com a chegada de Carlo Ancelotti. Presente na última Copa do Mundo, o jogador do Flamengo afirmou que mesmo ausente das convocações nos últimos anos, nunca desistiu de fazer parte do elenco visando o próximo Mundial.

"Mesmo fora, sempre segui os jogos e estudei para estar por dentro do trabalho e do estilo de jogo, o que me ajuda muito agora para não chegar e me deparar com tudo novo novamente. O trabalho do treinador eu já conheço há muito tempo vendo de fora, quando ele estava nos clubes da Europa. Vir aqui e ter esse trabalho é realmente um privilégio treinar com ele e viver esse grupo pela qualidade individual e coletiva. É difícil encontrar por aí", disse.

A lateral esquerda é uma posição que vem sendo bastante disputada pelos jogadores na Seleção. Na opinião de Alex Sandro, o Brasil está bem servido no setor.

"Sempre disse que a Seleção é privilegiada pela quantidade de jogadores em certas posições. Na lateral, sempre foi assim. Se pegar as últimas convocações, foram muitos jogadores de qualidade que poderiam estar aqui. Eu me sinto bem, me sinto em um bom momento, e a experiência pode ajudar o grupo. Mas os jogadores mais jovens também ajudam por trazer uma nova energia que nos ajuda", concluiu.

O Brasil vai entrar em campo nos seus últimos desafios do ano. No próximo sábado, a Seleção enfrenta o Senegal, às 13h (de Brasília). Depois, na próxima terça-feira, entra em campo diante da Tunísia às 15h30 (de Brasília).