Lucas Paquetá durante treino da SeleçãoRafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/11/2025 23:00

Rio - Convocado para os amistosos contra Senegal e Tunísia, Lucas Paquetá abriu o jogo pela primeira vez após ser absolvido das acusações de participação em esquema de apostas esportivas na Inglaterra. O meia, de 28 anos, revelou que foi procurando pelo Flamengo durante o processo, mas reafirmou o compromisso com o West Ham, que o apoiou, e decidiu adiar o retorno para o clube do coração.

"Assim que eu fui acusado, que ia iniciar todo o processo de julgamento, o (Marcos) Braz foi à minha casa, fez a proposta e perguntou o que eu pensava. Óbvio, eu sempre quero voltar para o Flamengo, mas naquele momento ainda estava meio balançado da minha decisão, do que eu ia fazer. Conversei com o diretor do West Ham também e falei: 'Braz, eu quero voltar, sei que vou me sentir bem no Flamengo, mas não posso ser ingrato com o clube que está me apoiando muito'", contou em entrevista ao "ge".

Em julho, Lucas Paquetá foi absolvido pela Football Association (FA), federação que controla o futebol na Inglaterra, das acusações por suposto envolvimento em apostas esportivas. O jogador, de 28 anos, foi denunciado em maio de 2024, por supostamente ter violado as regras de conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês entre 2022 e 2023.

"O segundo momento, por incrível que pareça, foi quando eu já sabia que poderia continuar jogando normalmente. Foi quando eu senti mais vontade ainda de voltar ao Flamengo. Talvez eu nem pudesse falar isso, mas eu tive algumas conversas com o Filipe (Luís), que é um amigo, além do trabalho que ele está fazendo no Flamengo. Eu realmente demonstrei o desejo de voltar e também demonstrei aos meus empresários", afirmou o meia.

De acordo com as acusações, Paquetá teria recebido, de forma intencional, cartão amarelo nestes confrontos "com o propósito impróprio de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrassem com as apostas". Desde o início, o meia alegou inocência e se colocou à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.