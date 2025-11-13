Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas EliminatóriasAFP
Inglaterra mantém 100% nas Eliminatórias, e Itália se aproxima de repescagem
Sérvia é eliminada após derrota para os ingleses
Cristiano Ronaldo é expulso, Portugal perde e adia classificação para Copa de 2026
Seleção portuguesa perdeu para a Irlanda por 2 a 0
Mbappé marca dois, França goleia Ucrânia e vai à Copa do Mundo de 2026
Seleção francesa venceu ucranianos por 4 a 0
Exame aponta que Oscar, do São Paulo, sofreu síncope vasovagal
Jogador segue internado após passar mal no CT do time paulista
Vasco nomeia novo vice-presidente de Relações Institucionais
Advogado já havia sido procurado pelo clube em 2024
De olho na final da Libertadores, Weverton avança em recuperação no Palmeiras
Goleiro fez trabalhos com bola nesta quinta-feira (13), na Academia de Futebol
