Inglaterra segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias - AFP

Publicado 13/11/2025 21:00 | Atualizado 13/11/2025 21:04

Rio - Já classificada para a Copa do Mundo de 2026, a Inglaterra manteve o 100% nas Eliminatórias. A seleção inglesa venceu a Sérvia por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), em Wembley, com gols Saka e Eze, e eliminou as chances dos sérvios disputarem a próxima edição do Mundial.

A Sérvia precisava pelo menos empatar com a Inglaterra para se manter na briga pela repescagem para a Copa do Mundo 2026. Porém, com a derrota não tem mais chances de se classificar, já que a Albânia venceu Andorra e se garantiu na repescagem europeia.

Itália sofre, mas vence com gols no fim

A Itália sofreu, mas venceu a Moldávia com dois gols no fim. Mancini e Esposito marcaram os gols da vitória por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), fora de casa, e garantiram três pontos importantes na briga por uma vaga na repescagem das Eliminatórias.

A seleção italiana ainda tem uma chance remota de garantir a vaga direta para a Copa do Mundo de 2026, mas não é nada simples. A Itália precisa vencer a Noruega, líder do grupo, para igualar em pontos. Porém, precisa tirar 17 gols de saldo. E esse é o problema.

A Itália não disputa a Copa do Mundo desde 2014, na edição realizada no Brasil. Em 2018 e 2022, a seleção italiana ficou fora da competição após cair na repescagem europeia. Agora, tudo indica que vão disputar a repescagem mais uma vez.