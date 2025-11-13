Mbappé marcou duas vezes na goleada da França sobre a Ucrânia - Dimitar Dilkoff / AFP

Publicado 13/11/2025 20:00

Rio - A França está classificada para a Copa do Mundo de 2026. Finalistas nas últimas duas edições, a seleção francesa confirmou a classificação após a goleada sobre a Ucrânia por 4 a 0, nesta quinta-feira (13), no Parque dos Príncipes. Mbappé (duas vezes), Olise e Ekitiké marcaram os gols da partida.

Com a vitória, a França chegou aos 13 pontos, se isolou na liderança do Grupo D e garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2026. Já a Ucrânia, por sua vez, está em terceiro com sete pontos e precisa vencer a Islândia, segunda colocada com a mesma pontuação, na última rodada, para ir à repescagem europeia.

A França dominou o jogo desde o início. No primeiro tempo, a seleção francesa teve 75% de posse de bola e 10 finalizações, enquanto a Ucrânia não chutou a gol nenhuma vez. Porém, apesar do domínio, os franceses não conseguiram balançar as redes e deixaram para resolver a partida na etapa final.

No segundo tempo, a França foi mais efetiva no ataque. Mbappé, de pênalti, abriu o placar aos 10 minutos. Olise ampliou a vantagem aos 31, enquanto Mbappé fez o seu segundo na partida aos 38. Por fim, Ekitiké deu números finais ao jogo aos 43 e decretou a goleada.