Globo lançou a GE TV, seu novo canal digital gratuito de entretenimento esportivoBob Paulino/Globo

Publicado 13/11/2025 21:30

Rio - Novo canal esportivo gratuito da Globo, a GE TV completou dois meses no último dia 4 de novembro. Em pouco tempo, já alcançou 23,5 milhões de pessoas e apresentou um crescimento de 80% em relação ao mês de estreia, de acordo com dados da Kantar.

Nas redes sociais, os perfis da GE TV – somando YouTube, Instagram e Tik Tok – já somam cerca de 12 milhões de inscritos/seguidores, um crescimento de 26% na comparação com o primeiro mês. Desde a estreia, registrou 1,2 bilhão de visualizações dos conteúdos em todas as plataformas.

Somente o canal no YouTube registrou um crescimento de 56% desde a estreia e já passou da marca de 10 milhões de inscritos, sendo que 62% deste público tem até 34 anos. Em devices únicos, o canal já atingiu 55 milhões de espectadores. Na comparação entre o mês de estreia, o crescimento foi de 11%.

Também foram registrados mais de 128 milhões de visualizações nas lives. A transmissão com maior engajamento foi entre Racing e Flamengo, pela Libertadores, no dia 29 de outubro, que registrou 16 milhões de visualizações, de acordo com os dados da YouTube Analytics.

No Tik Tok, o perfil do canal cresceu 74% em número de seguidores em relação ao primeiro mês, sendo 70% deste público formado por jovens até 34 anos. Já no Instagram, a página da GE TV teve um aumento de 56%, desde a estreia. E no Globoplay os consumidores até 34 anos representam 44% do alcance do canal na plataforma, mesmo índice obtido nos primeiros 30 dias.