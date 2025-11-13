Cristiano Ronaldo foi expulso na derrota de Portugal diante da Irlanda - Paul Faith / AFP

Publicado 13/11/2025 20:30 | Atualizado 13/11/2025 20:35

Rio - Portugal adiou a classificação para a Copa do Mundo de 2026 mais uma vez. Em uma noite desastrosa, a seleção portuguesa viu Cristiano Ronaldo ser expulso, jogou mal e perdeu para a Irlanda por 2 a 0, nesta quinta-feira (13), no Aviva Stadium, com dois gols de Parrot.

Apesar da derrota, Portugal segue perto de conquistar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, precisa vencer a Armênia, lanterna do grupo, no Estádio do Dragão, no Porto. Um empate também pode ser suficiente, caso a Irlanda não vença a partida contra a Hungria.

Jogando fora de casa, Portugal não jogou bem e não conseguiu ser dominante como foi durante quase toda as Eliminatórias. Parrot abriu o placar aos 17 minutos e ampliou ainda no primeiro tempo, aos 45, para aumentar a pressão sobre os portugueses.

A situação de Portugal ficou complicada aos 17 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo foi expulso. O camisa 7 acertou uma cotovelada em O'Shea em uma disputa de bola na área. Inicialmente, o árbitro deu cartão amarelo, mas mudou de ideia após revisar o lance no VAR.

Foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo foi expulso com a camisa da seleção portuguesa. O craque, de 40 anos, nunca havia recebido um cartão vermelho em um total de 226 jogos disputados. Com isso, ele encerrou sua participação nas Eliminatórias.