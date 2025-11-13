Militão deve ser escalado como lateral contra Senegal - Rafael Ribeiro/CBF

Militão deve ser escalado como lateral contra SenegalRafael Ribeiro/CBF

Publicado 13/11/2025 18:27

Rio - Éder Militão deve ser o escolhido para ocupar a lateral direita do Brasil no amistoso contra Senegal, neste sábado (13), às 13h (de Brasília), em Londres. O defensor treinou na posição nos últimos dias e deve ser escolhido por Carlo Ancelotti para reforçar o setor.

LEIA MAIS: Brasil negocia amistoso com a Noruega antes da Copa do Mundo

Quem também deve aparecer no time titular é Alex Sandro, do Flamengo. O defensor rubro-negro, cortado da última Data Fifa por lesão, ganhará a oportunidade de iniciar a partida.

A provável escalação da seleção brasileira tem Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr e Rodrygo.

O Brasil vai entrar em campo nos seus últimos desafios em 2025. No próximo sábado, a Seleção enfrenta o Senegal, às 13h (de Brasília). Depois, na próxima terça-feira, entra em campo diante da Tunísia às 15h30 (de Brasília).