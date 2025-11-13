Haaland é o principal jogador da seleção norueguesaAFP
Brasil negocia amistoso com a Noruega antes da Copa do Mundo
Equipe de Haaland pode estar no caminho da Seleção na preparação para o Mundial
Presidente da Conmebol admite finais da Libertadores fora da América do Sul: 'Muitos querem'
Decisão da competição neste ano será em Lima, capital do Peru
África do Sul declara intenção de sediar Olimpíada de 2036 ou 2040
País iniciará um 'diálogo contínuo' com o Comitê Olímpico Internacional (COI); entenda
Jornalista volta à Globo e assume nova função no Sportv
Profissional estava na ESPN, que o demitiu há alguns meses
Renato Augusto recusou procura de clube da Série A antes de aposentadoria
Meia-atacante pendurou as chuteiras em setembro, quatro meses depois de rescindir com o Fluminense
Faixa com cobrança a Neymar é exposta em frente ao CT do Santos: 'Vamos só jogar bola'
Peixe está na zona de rebaixamento do Brasileiro
