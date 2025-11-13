Haaland é o principal jogador da seleção norueguesa - AFP

Publicado 13/11/2025 12:52

Rio - A CBF negocia um amistoso entre a seleção brasileira e a Noruega antes da Copa do Mundo de 2026. Segundo o "ge", a ideia é que o duelo contra a equipe de Haaland aconteça em um país-sede do Mundial: Canadá, Estados Unidos ou México.

O martelo ainda não está batido. A CBF aguarda o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, que acontecerá em 5 de dezembro, e a definição de outros fatores, como a definição da ida ou não da Noruega ao Mundial. O time de Haaland pode garantir sua classificação nesta Data Fifa.

"(A Noruega) É uma das possíveis. Tem jogadores jogando nas grandes ligas, uma seleção que está mostrando nessas Eliminatórias a sua força. Está entre as possíveis, mas requer uma série de negociações, por isso que a gente toma muito cuidado em não gerar uma expectativa e depois não concretizar", disse Rodrigo Caetano, coordenador das seleções masculinas.

Maracanã em pauta

Além do jogo contra a Noruega, a CBF também trabalha por um amistoso que será disputado em solo brasileiro. O duelo deve ser contra uma seleção que não irá à Copa e o Maracanã é o palco favorito para a partida.

O Brasil vai entrar em campo nos seus últimos desafios em 2025. No próximo sábado, a Seleção enfrenta o Senegal, às 13h (de Brasília). Depois, na próxima terça-feira, entra em campo diante da Tunísia às 15h30 (de Brasília).