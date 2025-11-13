Colidio, atacante do River Plate, está na mira do Flamengo - Alejandro Pagni / AFP

Publicado 13/11/2025 11:21

Buenos Aires - Em crise na temporada de 2025, o River Plate prepara uma lista de possíveis dispensados para 2026. Com risco de ficar fora da próxima Copa Libertadores, o clube argentino pretende vender o titular Facundo Colídio, que já foi alvo do Flamengo em julho. A informação é do jornal argentino "TYC Sports", nesta quinta-feira (13).

Apesar de peça importante, o atacante, de 25 anos, possui um alto valor de mercado e pode render lucros ao clube. No entanto, o treinador Marcelo Gallardo busca se desfazer de nomes como Nacho Fernández, Miguel Borja, Casco e Enzo Pérez, todos com idade acima dos 30 anos. A diretoria quer reforços para as posições de lateral-esquerdo, meia e atacante.

A reformulação vai ser independente da classificação para a competição continental. Mesmo difícil, o River Plate ainda tem chances reais de garantir vaga em 2026. Na última rodada do Torneio Clausura, neste domingo (16), os Millionários precisam vencer o Vélez Sarsfield e torcer para uma derrota do Argentino Juniors contra o Estudiantes.

Caso não consiga por dessa maneira, o clube terá que conquistar a segunda parte do Campeonato Argentino. Após a fase de grupos, será disputado um mata mata até a grande final.