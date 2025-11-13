Alexander Barboza recebeu o bife à milanesa com o formato de seu rosto do restaurante El Antojo Núñez' - Reprodução de vídeo do Instagram

Alexander Barboza recebeu o bife à milanesa com o formato de seu rosto do restaurante El Antojo Núñez'Reprodução de vídeo do Instagram

Publicado 13/11/2025 11:14

Durante os dias de folga da Data Fifa, Alexander Barboza aproveitou para ir a Buenos Aires, na Argentina, e visitar um velho conhecido. O zagueiro do Botafogo esteve no restaurante 'El Antojo Nuñez e teve a surpresa de receber uma homenagem inusitada: um bife à milanesa moldado com o formato de seu rosto.



O gesto partiu do próprio dono, que preparou o prato especial para o defensor argentino, frequentador do restaurante próximo ao Monumental de Nuñez. Em agradecimento, Barboza presenteou o estabelecimento com uma camisa alvinegra autografada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por El Antojo Nuñez (@elantojo_ok2)

Local recebeu alvinegros na Libertadores



Nascido em Buenos Aires, na região de Villa Celina, Barboza é frequentador assíduo do restaurante. O bife à milanesa com fritas, inclusive, é o seu prato favorito, além de um dos mais populares da capital argentina.



Mas a relação do 'El Antojo Núñez' com o Botafogo não se resume apenas ao zagueiro. Isso porque foi um dos pontos de encontros dos torcedores em 2024, durante a final da Libertadores, vencida contra o Atlético-MG. Naquela época, o estabelecimento chegou a servir um bife à milanesa em formato do escudo do clube.





