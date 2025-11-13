Vitor Roque é destaque do PalmeirasRafael Ribeiro / CBF

Rio - De volta à seleção brasileira depois de se tornar um dos principais destaques do Palmeiras, o atacante Vitor Roque, de 20 anos, defendeu que retornar ao futebol do país não é algo negativo. Ele citou Luiz Henrique, eleito Rei da América, que se destacou pelo Botafogo no ano passado, depois de ter atuado pelo Real Betis, da Espanha, e também vem sendo convocado por Carlo Ancelotti, mesmo agora atuando no futebol da Rússia.
"Fui para Europa muito cedo. Aprendi muito e penso da mesma forma. Voltar ao futebol brasileiro não é um passo atrás. Às vezes tem que dar um passo atrás para dois a frente. O Luiz Henrique é um exemplo mesmo. Voltou para ganhar títulos, e espero ganhar também", disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira.
Vitor Roque abordou o seu período de adaptação no Palmeiras. O atacante demorou um pouco para se destacar, mas depois de um começo de oscilação se tornou peça fundamental no líder do Brasileiro.
"Quando voltei da Europa, voltei mal psicologicamente, sem confiança nenhuma. Quando estava no Palmeiras sem confiança, o professor Abel depositou a confiança em mim. Ter uma sequência é muito importante para retomar essa confiança. Consegui fazer meus gols, assistências. Muito feliz de estar aqui", contou.
O Brasil vai entrar em campo nos seus últimos desafios do ano. No próximo sábado, a Seleção enfrenta o Senegal, às 13h (de Brasília). Depois, na próxima terça-feira, entra em campo diante da Tunísia às 15h30 (de Brasília).