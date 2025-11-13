Anéis olímpicos na Torre Eiffel na última edição dos Jogos, em Paris - Emmanuel Dunand / AFP

Publicado 13/11/2025 12:30 | Atualizado 13/11/2025 12:31

A África do Sul pretende lançar sua candidatura para receber os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2036 ou de 2040, anunciou nesta quinta-feira (13) a Ministra da Presidência, Khumbudzo Ntshavheni, sem especificar o nome da possível cidade-sede.

Primeiro país do continente a organizar a Copa do Mundo da Fifa, em 2010, a África do Sul iniciará um diálogo contínuo com o Comitê Olímpico Internacional (COI), atualmente presidido pela zimbabuana Kirsty Coventry.

Este é um "compromisso preliminar e exploratório", explicou Ntshavheni durante uma coletiva de imprensa.

A Cidade do Cabo se candidatou para sediar os Jogos Olímpicos de 2004, que acabaram sendo realizados em Atenas após uma votação em 1997.

"O governo está convencido de que a África do Sul está pronta e capacitada para sediar os Jogos Olímpicos, dado o nível de infraestrutura que possui e o fato de que os investimentos necessários para aprimorá-la não são significativos", afirmou a ministra.

Durante uma visita ao país em outubro de 2024, o ex-presidente do COI, Thomas Bach, considerou que a África do Sul tinha "a estabilidade, a infraestrutura e a visão para sediar os Jogos Olímpicos".

Em 2026, Dakar se tornará a primeira cidade do continente africano a sediar os Jogos Olímpicos da Juventude, de 31 de outubro a 14 de novembro.

Os próximos Jogos Olímpicos de Verão, em 2028, serão realizados em Los Angeles, e os seguintes, em 2032, foram concedidos a Brisbane, na Austrália.

Em meio a um impulso na área esportiva, a África do Sul é candidata a sediar um Grande Prêmio de Fórmula 1 em seu histórico circuito de Kyalami, perto de Joanesburgo, a partir de 2027.

O país, o mais industrializado da África, também será o principal anfitrião do Mundial de Críquete Masculino em 2027, que também será realizado na Namíbia e no Zimbábue.