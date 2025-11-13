Anéis olímpicos na Torre Eiffel na última edição dos Jogos, em ParisEmmanuel Dunand / AFP
África do Sul declara intenção de sediar Olimpíada de 2036 ou 2040
País iniciará um 'diálogo contínuo' com o Comitê Olímpico Internacional (COI); entenda
África do Sul declara intenção de sediar Olimpíada de 2036 ou 2040
País iniciará um 'diálogo contínuo' com o Comitê Olímpico Internacional (COI); entenda
Jornalista volta à Globo e assume nova função no Sportv
Profissional estava na ESPN, que o demitiu há alguns meses
Renato Augusto recusou procura de clube da Série A antes de aposentadoria
Meia-atacante pendurou as chuteiras em setembro, quatro meses depois de rescindir com o Fluminense
Faixa com cobrança a Neymar é exposta em frente ao CT do Santos: 'Vamos só jogar bola'
Peixe está na zona de rebaixamento do Brasileiro
Em meio à crise, River Plate planeja saída de ex-alvo do Flamengo
Clube argentino está ameaçado de não se classificar para a próxima Copa Libertadores
Restaurante argentino oferece bife à milanesa com rosto de Alexander Barboza
Zagueiro do Botafogo recebeu homenagem de estabelecimento onde é freguês há anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.