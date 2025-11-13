Faixa com cobrança a Neymar Jr é estendida no CT Rei Pelé - Reprodução

Publicado 13/11/2025 11:32

São Paulo - O atacante Neymar, de 33 anos, foi alvo de cobranças no Santos, nesta quinta-feira (13). Em má fase e na zona do rebaixamento, torcedores do clube paulista penduraram uma faixa em frente ao CT Rei Pelé destinada ao camisa 10 com os dizeres: "Neymar, vamos só jogar bola!".

O protesto dos santistas vem depois da postura polêmica do jogador na derrota por 3 a 2, no último domingo (9), para o Flamengo, no Maracanã. Impaciente durante o jogo, Neymar, ao ser substituído, saiu reclamando com o treinador Vojvoda e foi ao diretamente vestiário.

O atleta saiu quando o jogo estava 3 a 0 e não assistiu os dois gols do Santos que deram os números finais a partida. Posteriormente, Neymar teria ligado para o treinador da equipe e havia admitido que excedeu em seu comportamento. Internamente, o clube trata como encerrado e acredita que uma punição seria alimentar "polêmicas".

Em 17º com 33 pontos, o Peixe enfrenta o Palmeiras, neste sábado (15), pelo confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Vila Belmiro, a bola rola às 21h (de Brasília).