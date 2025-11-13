Abel Neto estava no grupo Disney desde 2018Reprodução / ESPN

O Grupo Globo contratou Abel Neto, que retorna após sete anos. O jornalista, que trabalhou como repórter e apresentador em sua primeira passagem pela TV, terá uma nova função a partir de 2026: ele será comentarista do Sportv, como já vinha atuando nos últimos anos.
“É legal demais reencontrar pessoas com quem eu já trabalhei, conhecer e estar ao lado de novos profissionais, tanta gente boa que tem na Globo e no Sportv. Estou super feliz, ansioso para começar e empolgado para mergulhar nesse novo desafio, na minha antiga nova casa”, celebrou.
Abel Neto, de 55 anos, deixou a Globo em abril de 2018 para trabalhar na Fox Sports. Com a reformulação do canal da Disney, passou a atuar na ESPN, onde acabou demitido em agosto.
Agora, o jornalista volta à casa onde começou em 1998, como repórter da TV Tribuna, afiliada da Baixada Santista. Depois, trabalhou por 18 anos na TV Globo de São Paulo. Chegou a apresentar o bloco esportivo do ‘Bom Dia São Paulo’, além da edição paulista do ‘Globo Esporte’.
"É sempre bom termos desafios na nossa carreira, na nossa vida, e eu encaro como um desafio super interessante retornar, começar uma nova história e agora uma nova função, de comentarista. Eu fiz minha história na Globo como repórter e como apresentador na maior parte do tempo. Espero, agora, corresponder à expectativa como comentarista. Vou trabalhar muito para isso", promete.
 