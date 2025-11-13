No Fluminense, seu último clube, Renato Augusto conviveu com lesões e não conseguiu se firmar no time - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 13/11/2025 11:45

Ex- Fluminense , Renato Augusto revelou ter sido procurado pelo Mirassol antes de pendurar as chuteiras . O meia-atacante recebeu um convite de Paulinho, executivo de futebol do Leão e seu ex-companheiro no Corinthians. No entanto, a decisão já estava tomada.