No Fluminense, seu último clube, Renato Augusto conviveu com lesões e não conseguiu se firmar no timeMarcelo Gonçalves / Fluminense
"Estava tendo a época de Copa do Mundo (de Clubes), eu falei para o Paulinho e ele disse 'pensa com carinho'. Ele me chamou para jogar, perguntando o que eu achava. Na época eu pensava que era tempo da família, na minha cabeça já estava certo que eu ia parar", contou o ex-jogador, em entrevista à 'CazéTV'.
"Eu disse para ele: 'acho que você entende o que eu estou falando'. E ele disse que sabia, temos um bom contato ainda. É difícil falar que acabou só que eram muitas coisas mentalmente eu já estava esgotado, não me sentia tão importante como era, não queria ser um peso para ninguém", explicou.
Mesmo assim, ele confessou ter balançado com a possibilidade de seguir em atividade: "Chamei minha esposa, meu pai, minha mãe e meu filho de sete anos para conversar e expliquei. Aí ele perguntou: 'Mas eu não vou te ver jogando?'. Eu balancei. No terceiro dia seguido em que fui buscá-lo na escola, ele falou: 'É por isso que você parou? Então eu gostei'. Mas não foi uma decisão fácil".
Renato Augusto se aposentou em setembro, quatro meses depois de rescindir contrato com o Fluminense. No Tricolor, seu último clube, participou da conquista da Recopa Sul-Americana, em 2024, mas conviveu com lesões e não conseguiu se firmar no time.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.