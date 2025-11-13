Alejandro Domínguez é o presidente da Conmebol - AFP

Publicado 13/11/2025 12:50 | Atualizado 13/11/2025 13:29

Rio - O plano de que a Libertadores tenha finais fora da América do Sul é real e foi confirmado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. O dirigente afirmou que a decisão em Lima não será a última da competição no continente, porém, abriu a possibilidade de que a principal competição de clubes da região ocorra em outros países.

"Não, veja bem, esta não será a última final no continente. O continente sempre sediará as finais da Libertadores e da Sul-Americana. Mas é verdade que existe demanda internacional, porque muitos países querem sediar esta final. E, de fato, já demonstramos isso quando fomos à Europa, quando a final foi realizada na Espanha; a participação foi incrível. Há países que demonstraram interesse, mas ainda não se iniciou, digamos, uma discussão séria. Existe interesse, o que demonstra, mais uma vez, as ofertas e propostas que evidenciam esse interesse", disse ao programa peruano "La rotativa del Aire".

A decisão que Domínguez faz menção ocorreu em 2018, último ano em que a Libertadores foi decidida em dois jogos. Na ocasião, por conta de um conflito entre as torcidas em Buenos Aires, o segundo jogo da decisão acabou sendo disputado na Espanha. O River derrotou o Boca e se sagrou tetracampeão.

Flamengo e Palmeiras irão decidir a Libertadores no próximo dia 29, em Lima. Será a segunda vez que os dois clubes estão juntos em uma final da competição. O vencedor será o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio.