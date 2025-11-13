Cristóvão Borges trabalhou no Flamengo em 2015Divulgação / Flamengo
Ex-Flamengo, Fluminense e Vasco, Cristóvão Borges voltará a trabalhar como técnico
Nos últimos anos, ele teve apenas duas rápidas passagens por clubes
Federação Turca de Futebol suspende 102 jogadores em caso de escândalo de apostas
No início deste mês, a entidade já havia punido 149 árbitros e assistentes
Brasil negocia amistoso com a Noruega antes da Copa do Mundo
Equipe de Haaland pode estar no caminho da Seleção na preparação para o Mundial
Presidente da Conmebol admite finais da Libertadores fora da América do Sul: 'Muitos querem'
Decisão da competição neste ano será em Lima, capital do Peru
África do Sul declara intenção de sediar Olimpíada de 2036 ou 2040
País iniciará um 'diálogo contínuo' com o Comitê Olímpico Internacional (COI); entenda
Jornalista volta à Globo e assume nova função no Sportv
Profissional estava na ESPN, que o demitiu há alguns meses
