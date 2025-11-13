Cristóvão Borges trabalhou no Flamengo em 2015 - Divulgação / Flamengo

Publicado 13/11/2025 13:17

Flamengo, Fluminense, acertou com o Tombense para a temporada de 2026, segundo o site 'ge'.

Cristóvão Borges está muito perto de voltar a comandar uma equipe após dois anos. O técnico com passagens por Vasco e Corinthians, entre outros,para a temporada de 2026, segundo o site 'ge'.

Seu último trabalho foi no Figueirense, em 2023. E antes, ele passou pelo Atlético-GO, em 2020. Nessas duas últimas passagens, ele ficou à frente das equipes por apenas 19 jogos.

Auxiliar técnico, Cristóvão Borges assumiu o Vasco em 2011, após Ricardo Gomes sofrer um AVC. Ele seguiu no clube em 2012 e, no ano seguinte, trabalhou no Bahia. Na sequência, pegou o Fluminense entre 2014 e 2015, quando saiu e passou rapidamente por Flamengo e Atlético-GO.

Em 2016, comandou Athletico-PR e Corinthians, antes de voltar ao Vasco em 2017, sem o mesmo sucesso. Desde então, ficou três anos sem trabalhar até novo trabalho no Atlético-GO, em 2020.



Cristóvão Borges ainda vai assinar o contrato com o Tombense. Além do Mineiro, terá a Copa do Brasil e a Série D.