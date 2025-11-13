São Paulo - Weverton deu mais um passo no processo de recuperação de lesão no Palmeiras. O goleiro, que sofreu fissura em um osso da mão direita, fez trabalhos com bola longe do grupo nesta quinta-feira (13), na Academia de Futebol.
O camisa 21, que está fora de ação desde meados de outubro, tem como foco estar à disposição de Abel Ferreira para a final da Libertadores. Caso não tenha condições de atuar, Carlos Miguel será o titular. Depois de um início conturbado, o arqueiro tem dado conta do recado na meta alviverde.
A decisão do torneio será contra o Flamengo, dia 29, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru.
Os rivais também brigam para conquistar mais um título brasileiro. Neste momento, o Palmeiras soma 68 pontos e é o líder na tabela. O Rubro-Negro, porém, tem a mesma pontuação e ocupa o segundo lugar - fica atrás por ter uma vitória a menos.
