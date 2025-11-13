Possível luta entre Jon Jones e Alex Poatan segue no imaginário dos fãs de MMA - (Foto: Reprodução)

Possível luta entre Jon Jones e Alex Poatan segue no imaginário dos fãs de MMA (Foto: Reprodução)

Publicado 13/11/2025 17:00

O campeão meio-pesado do UFC, Alex Poatan, voltou a incendiar o noticiário do MMA ao reforçar publicamente o desejo de enfrentar Jon Jones em uma das possíveis superlutas mais aguardadas da história do UFC. Em uma publicação feita em sua conta oficial no Instagram, o brasileiro escreveu: “Jon Jones. White House. Chama.” — uma clara referência ao evento especial que o Ultimate planeja realizar na Casa Branca, em junho de 2026, para celebrar os 250 anos da Independência dos Estados Unidos.



A provocação de Poatan reacende a expectativa de um confronto entre dois dos maiores nomes do MMA moderno. Desde que retomou o cinturão dos meio-pesados, o paulista tem deixado claro que medir forças com Jon Jones seria o passo mais significativo de sua carreira. O duelo colocaria frente a frente o poder de nocaute do brasileiro e a genialidade estratégica do americano — um choque de estilos que poderia marcar época.





Reação de Jon Jones



Do outro lado, Jon Jones, ex-campeão dos meio-pesados e dos pesados, já sinalizou positivamente à ideia. Em respostas a fãs nas redes sociais, o norte-americano demonstrou abertura para enfrentar Alex, reconhecendo o interesse do público e deixando nas mãos do UFC a responsabilidade de transformar o sonho em realidade.