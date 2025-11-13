Possível luta entre Jon Jones e Alex Poatan segue no imaginário dos fãs de MMA (Foto: Reprodução)
A provocação de Poatan reacende a expectativa de um confronto entre dois dos maiores nomes do MMA moderno. Desde que retomou o cinturão dos meio-pesados, o paulista tem deixado claro que medir forças com Jon Jones seria o passo mais significativo de sua carreira. O duelo colocaria frente a frente o poder de nocaute do brasileiro e a genialidade estratégica do americano — um choque de estilos que poderia marcar época.
Reação de Jon Jones
Do outro lado, Jon Jones, ex-campeão dos meio-pesados e dos pesados, já sinalizou positivamente à ideia. Em respostas a fãs nas redes sociais, o norte-americano demonstrou abertura para enfrentar Alex, reconhecendo o interesse do público e deixando nas mãos do UFC a responsabilidade de transformar o sonho em realidade.
Um duelo de lendas
Caso o embate se concretize, o card seria um dos maiores da história da organização, não apenas pelo cenário inédito — a Casa Branca —, mas também pela magnitude dos protagonistas. Alex Poatan, dono de um dos estilos mais temidos do MMA atual, soma vitórias impressionantes sobre nomes como Jiri Prochazka e Jamahal Hill, consolidando sua reputação como um dos melhores strikers do mundo. Já Jon Jones, amplamente considerado por muitos o maior lutador de todos os tempos, busca consolidar seu legado.
Símbolo de uma era
Mais do que uma superluta, o possível confronto entre Poatan e Jones representaria um marco histórico para o esporte. Seria o encontro entre dois símbolos de eras distintas — o poder devastador do novo contra a genialidade tática do consagrado. Caso realmente aconteça, o evento na Casa Branca tem tudo para ser lembrado como o ápice do espetáculo e da evolução do MMA mundial.
