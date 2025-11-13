Flamengo e Palmeiras se enfrentarão na final da Libertadores - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Palmeiras se enfrentarão na final da LibertadoresGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/11/2025 13:50

Rio - A Conmebol já vendeu mais de 80 % dos ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. A informação foi dada nesta quinta-feira (13) por Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

"Temos mais de 80% do estádio vendido, o que implica em pelo menos 60 mil pessoas dentro do estádio que vêm do exterior, além dos cidadãos peruanos que também poderão estar na festa", disse Domínguez, ao programa peruano "La rotativa del Aire".

"É um jogo que fará história, porque ambos os times chegam com três títulos de Libertadores, e aquele que ganhar [este ano] será o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão. Sabemos da rivalidade que também há dentro do Brasil, porque também estão competindo pelo Campeonato Brasileiro", completou.

Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Quem vencer, se tornará o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores.