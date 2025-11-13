Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defende mudança na divisão das cotas de TV da LibraGilvan de Souza / Flamengo
Bap vê desequilíbrio em gastos com gramado e explica proposta para proibir sintético
Presidente rubro-negro afirma que a Fifa liberou o uso apenas em países de frio extremo e critica clubes que 'tropicalizaram' a ideia
Flamengo e Palmeiras são os únicos não europeus entre as 10 melhores clubes do mundo
Além dos dois rivais, Botafogo e Fluminense também aparecem bem posicionados
Flamengo x Palmeiras: final da Libertadores tem mais de 80% dos ingressos vendidos
Decisão está marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru
Flamengo pode voltar à carga por zagueiro do Internacional em 2026
Rubro-Negro vê necessidade de reforço para o setor
AeroFla tem estimativa de 10 mil torcedores e segurança será reforçada
Órgãos da Prefeitura, Polícia Militar e Flamengo traçaram o planejamento para o dia 26
Eleito melhor goleiro do Brasileirão em outubro, Rossi comemora: 'Reconhecimento'
Argentino é um dos destaques do Flamengo
