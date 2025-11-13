Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defende mudança na divisão das cotas de TV da Libra - Gilvan de Souza / Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defende mudança na divisão das cotas de TV da LibraGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/11/2025 16:00

Rio - Após o Flamengo apresentar propostas para o fair play financeiro, incluindo a proibição do uso de gramado sintético nos campeonatos nacionais, o presidente Luiz Eduardo Baptista se manifestou pela primeira vez. Em entrevista ao "Poder360", o mandatário rubro-negro explicou o motivo.

Segundo o dirigente, a Fifa autorizou o uso de gramados artificiais apenas em países com clima extremamente frio, onde as condições naturais de jogo seriam inviáveis sem esse tipo de piso. Bap criticou os clubes brasileiros que, segundo ele, "tropicalizaram a ideia".

"O gramado sintético foi aprovado pela Fifa em situações excepcionais para países que ficavam oito ou nove meses sob neve. Clima absolutamente hostil. Se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol lá. Alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil, tropicalizaram a ideia, de forma a economizar na manutenção do gramado", disse Bap.

No Campeonato Brasileiro, alguns clubes já utilizam esse tipo de gramado. Entre eles: Atlético-MG, Botafogo e Palmeiras. A ideia se expandiu também para a Série B. Em abril de 2025, a Chapecoense passou a adotar o campo sintético em seu estádio.

"Custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, algo em torno de R$ 50 milhões por ano para manter um gramado perfeito com 80 partidas por ano. Nós, no Flamengo, acreditamos que não é justo que você tenha um diferencial competitivo pelo tipo de gramado que você joga. É mais caro ter grama. Nosso ponto de vista é que, se você não tem condição de praticar o futebol em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Brasileirão", completou.

De acordo com a "ESPN", a manifestação do Rubro-Negro foi interpretada pela diretoria do Palmeiras como uma provocação, já que o clube utiliza o gramado sintético desde 2020 e mantém uma relação conturbada com o Flamengo também fora dos gramados. Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista vêm trocando farpas públicas em diferentes ocasiões.