Flamengo pode fazer nova investida por VitãoDivulgação / Internacional

Publicado 13/11/2025 13:50

Rio - A temporada ainda não acabou, mas o Flamengo já está de olho no mercado em busca de nomes para reforçar o elenco para 2026. De acordo com informações da "Band RS", o Rubro-Negro pode volta à carga e fazer novamente uma investida pela contratação de Vitão, zagueiro do Internacional.

O clube carioca tentou a contratação do defensor no meio da temporada, mas as negociações não evoluíram positivamente. O Rubro-Negro entende que o setor apesar de muito elogiado tem poucas peças e a chegada de Vitão daria mais possibilidades para Filipe Luís.

Apesar da provável nova investida, a situação não é fácil para o Flamengo. Vitão e o Internacional estariam priorizando uma negociação para o futebol europeu e o zagueiro tem mercado no Velho Continente.

Com passagens pelo Palmeiras e pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Vitão, de 25 anos, chegou ao Internacional em 2022. Na atual temporada, ele entrou em campo em 47 jogos e deu uma assistência.