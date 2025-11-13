Bruno Henrique participou de julgamento do STJD - Reprodução

Publicado 13/11/2025 17:20

Rio - Bruno Henrique foi absolvido das acusações de fraude esportiva. Em julgamento no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na tarde desta quinta-feira (13), a maioria dos auditores votaram pela absolvição da acusação do atacante do Flamengo por possível participação em um esquema de apostas. O jogador recebeu apenas uma multa de R$ 100 mil.

Na última segunda-feira (10), o julgamento foi suspenso após pedido de vista do auditor Marco Aurélio Choy. O relator do caso, Sérgio Furtado Filho concedeu um voto favorável à defesa do Flamengo, e absolveu Bruno Henrique da acusação no 243-A (atuar, de forma contrária à ética desportiva), na qual foi considerado culpado.

Há dois meses, Bruno Henrique foi suspenso por 12 jogos pelo STJD por forçar receber um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo contra o Santos, no Mané Garrincha, pelo Brasileirão. Porém, a defesa do jogador recorreu e conseguiu um efeito suspensivo.

Julgamento do Pleno do STJD

A audiência foi retomada nesta quinta-feira (13) com o auditor Marco Aurélio Choy iniciando a votação. Ele fez um comparativo com os casos da Operação Penalidade Máxima e listou diferenças. Assim, votou pela absolvição das acusações e apenas aplicação da multa de R$ 100 mil.

Ao todo, foram nove votos, sendo seis favoráveis ao jogador. Apenas três auditores votaram contra a defesa do Flamengo e pediram multa de R$ 75 mil e suspensão de 270 dias. Maxwell Vieira e Mariana Barreiras ressaltaram que o jogador topou fazer parte de algo ilícito e municiou o irmão Wander.

Bruno Henrique também é alvo da Justiça Comum

O jogador do Flamengo tornou-se alvo de inquérito da Procuradoria do STJD após relatórios de monitoramento do mercado de apostas indicarem movimentação incomum para o cartão amarelo que ele recebeu nos acréscimos do jogo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Bruno Henrique também virou réu na Justiça Comum, com base nas investigações realizadas pela Polícia Federal. Ele será julgado no Distrito Federal pelo artigo 200 da Lei Geral do Esporte, com pena prevista de dois a seis anos de prisão, caso seja considerado culpado.

O atacante foi denunciado pelo Ministério Público do DF junto ao irmão Wander Nunes Pinto Júnior e outras sete pessoas. As investigações apontaram que, em uma conversa com o irmão, o atacante do Flamengo contou que iria receber o terceiro cartão amarelo, para cumprir suspensão na partida seguinte.

Wander foi um dos beneficiados e ainda avisou a amigos para também apostarem, segundo a denúncia. O aumento nas apostas de cartão amarelo para Bruno Henrique chamou a atenção das casas de apostas, que acionaram a Polícia Federal. A apuração teve início em agosto de 2024.