Publicado 13/11/2025 18:21

Rio - No início da semana, o Flamengo publicou uma nota com propostas para o Fair Play Financeiro. Um dos tópicos sugeridos à CBF foi a proibição do gramado sintético nos campeonatos nacionais. Além do Rubro-Negro, o Corinthians concordou com a proibição desse tipo de gramado. Pentacampeão mundial, o ex-lateral-direito Cafu comentou a polêmica.

Em entrevista à 'Superbet', ele analisou as diferenças entre os dois tipos de campo para o atleta, mas minimizou a relevância do gramado, destacando que o mais importante é o talento do jogador: “Esse tipo de campo sintético é mais pesado, o jogador tem vida mais curta em relação a jogar futebol, o impacto é maior, a bola corre mais, o desgaste é maior, sem dúvida nenhuma. Isso é fato”.



“Acho que quando o jogador tem talento técnico, e isso nós temos muito no Brasil, ele se destaca em qualquer gramado. Pode ser sintético ou no gramado natural que não seja de primeira linha, o jogador talentoso acaba conseguindo sempre”, completou.

A discussão sobre a utilização do gramado sintético é um tema recorrente no futebol brasileiro. Grandes nomes do cenário nacional, como Neymar, Oscar, Thiago Silva e Lucas Moura, já se manifestaram em suas redes sociais contra o uso desse tipo de campo e a favor do piso natural.

No Campeonato Brasileiro, alguns clubes já utilizam esse gramado. O Palmeiras, que adota o campo sintético desde 2020, interpretou a manifestação do Flamengo e o apoio do Corinthians como uma provocação, de acordo com a 'ESPN'. Os presidentes do Rubro-Negro e do Verdão mantêm uma relação conturbada fora dos gramados: Leila Pereira e Luiz Eduardo Baptista (Bap) têm trocado farpas públicas em diferentes ocasiões.