Galvão BuenoDivulgação/TV Globo

Publicado 13/11/2025 17:36

Rio - Galvão Bueno já tem data para se despedir da Band: 22 de novembro, data em que irá ao ir seu último programa. Durante um leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno, o narrador garantiu que deixará a emissora sem ressentimentos.

“É meu amigo da escola, o Johnny Saad, dono da Bandeirantes. Já conversamos”, afirmou.

O locutor está a caminho do SBT, onde passará a dar expediente em janeiro. Ele narrará jogos da Copa do Mundo no canal de Sílvio Santos.

“Em fevereiro estamos no ar com programas especiais, entrevistas com campeões do mundo. Em março e abril depois entra o programa ao vivo", declarou o narrador.

Além de Galvão Bueno, Tiago Leifert também participará das transmissões da Copa do Mundo, que será disputada entre Estados Unidos, Canadá e México, a partir de 11 de junho de 2026.

O SBT, em parceria com a NSports, investiu cerca de US$ 25 milhões para garantir os direitos de transmissão de 32 partidas da Copa do Mundo de 2026. O contrato não é exclusivo para a TV aberta, já que a Globo passará os jogos do torneio.