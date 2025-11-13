Caio Júnior, ex-treinador da Chapecoense - Márcio Cunha/Chapecoense

Publicado 13/11/2025 16:51





Leia mais: Três brasileiros estão entre os indicados aos prêmios Puskás e Marta Nove anos depois da tragédia da Chapecoense, a família do ex-técnico Caio Júnior, vítima do acidente aéreo, receberá uma indenização do clube. Os familiares receberão um montante por danos morais e materiais, com valores ainda não definidos. O processo está em segredo de Justiça no Tribunal Superior do Trabalho (TST). As informações são do 'Ge'.

"Quem receberá a indenização será Adriana Saroli [viúva de Caio] e os dois filhos. Cada um deles receberá uma indenização por danos morais e danos materiais, além de uma pensão mensal, para a viúva e o filho mais novo. Porém, esse cálculo e os pagamentos serão iniciados após o julgamento no TST, que não deve ocorrer neste ano, apenas em 2026", disse o advogado da família de Caio Júnior, Ruy Barbosa.



Um dos fatores que serão usados no cálculo é a expectativa de vida do técnico, com base no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No acidente, o ex-treinador tinha 51 anos. Assim, suaa expectativa de vida era de mais 20 anos.

Adriana e Gabriel Saroli serão indenizados com valores referentes ao Fundo de Garantia, além de multas e ressarcimentos. Pensão e direitos de imagem não entrarão na conta. A família processou a Chapecoense por considerar que o clube foi negligente ao contratar o voo fretado da LaMia, empresa boliviana responsável pelo avião. Na queda, 71 pessoas morreram.