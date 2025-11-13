Arthur Elias, técnico da seleção brasileira femininaStaff Images / CBF

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Comandante da Seleção feminina, Arthur Elias divulgou a lista de jogadoras convocadas para a última data Fifa do ano nesta quinta-feira (13). A relação manteve a maioria dos nomes que venceram Inglaterra e Itália, em outubro. As novidades foram as goleiras Thaís e Lelê, a zagueira Fê Palermo, as meias Brena e Yayá, e as atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho.

A Amarelinha fará dois amistosos na Europa, contra Noruega e Portugal. Primeiro, enfrentará as norueguesas, dia 28 de novembro, às 15h (de Brasília), na Espanha. Depois, atuará na casa das portuguesas, dia 2 de dezembro, às 16h45.
"São dois adversários fortes, duas seleções que não enfrentamos. É uma oportunidade de jogar contra duas seleções europeias, algo que o calendário nem sempre permite. É mais uma chance de evoluir e encerrar bem este ano", ponderou o técnico.

Veja a lista completa de Arthur Elias

. Goleiras: Lorena (KC Current-EUA), Cláudia (Fluminense), Thaís (Benfica-POR) e Lelê (Corinthians);
. Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Fê Palermo (Palmeiras);
. Laterais: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA) e Bruninha (Gotham-EUA);
. Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Brena (Palmeiras) e Yayá (PSG-FRA);
. Atacantes: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmilla (Chicago-EUA), Gabi Portilho (Gotham-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Tainá Maranhão (Palmeiras).