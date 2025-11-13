Arthur Elias, técnico da seleção brasileira femininaStaff Images / CBF
A Amarelinha fará dois amistosos na Europa, contra Noruega e Portugal. Primeiro, enfrentará as norueguesas, dia 28 de novembro, às 15h (de Brasília), na Espanha. Depois, atuará na casa das portuguesas, dia 2 de dezembro, às 16h45.
Veja a lista completa de Arthur Elias
. Zagueiras: Tarciane (Lyon-FRA), Isa Haas (Cruzeiro), Thais Ferreira (Corinthians), Mariza (Corinthians) e Fê Palermo (Palmeiras);
. Laterais: Yasmim (Real Madrid-ESP), Isabela (PSG-FRA) e Bruninha (Gotham-EUA);
. Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride-EUA), Ary Borges (Racing Louisville-EUA), Brena (Palmeiras) e Yayá (PSG-FRA);
. Atacantes: Dudinha (San Diego-EUA), Bia Zaneratto (Corinthians), Gabi Zanotti (Corinthians), Ludmilla (Chicago-EUA), Gabi Portilho (Gotham-EUA), Luany (Atlético de Madrid-ESP) e Tainá Maranhão (Palmeiras).
