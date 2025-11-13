Sem grandes desfalques por convocação, Davide terá quase todo o elenco do Botafogo à disposição nesta data FifaVítor Silva / Botafogo
O único convocado foi o equatoriano Cristhian Loor, um dos goleiros reservas do Glorioso. Savarino também chegou a ser chamado pela Venezuela, mas foi cortado justamente pelos compromissos do Alvinegro.
De resto, o técnico só terá problemas por lesão: Bastos, Kaio Pantaleão, Nathan Fernandes e Matheus Martins seguem no departamento médico. Depois de se machucarem no Mundial sub-20, Álvaro Montoro e Jordan Barrera avançaram no processo de recuperação e vivem expectativa para serem relacionados já no duelo com o Sport, terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação na tabela
Há ainda a possibilidade de G-8 - com seis vagas diretas -, caso o campeão da Copa do Brasil esteja dentro da zona de classificação. Corinthians (13º), Cruzeiro (3º), Fluminense (7º) e Vasco (10º) lutam pela taça.
Os jogos que restam ao Botafogo em 2025
. Botafogo x Grêmio, no Nilton Santos - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
