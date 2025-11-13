Sem grandes desfalques por convocação, Davide terá quase todo o elenco do Botafogo à disposição nesta data FifaVítor Silva / Botafogo

Rio - Em busca de uma vaga direta na Libertadores de 2026, o Botafogo retomou os trabalhos no CT Lonier nesta quinta-feira (13). Sem grandes desfalques por convocação, Davide Ancelotti terá praticamente todo o elenco à disposição nesta data Fifa para focar na reta final do Campeonato Brasileiro.
O único convocado foi o equatoriano Cristhian Loor, um dos goleiros reservas do Glorioso. Savarino também chegou a ser chamado pela Venezuela, mas foi cortado justamente pelos compromissos do Alvinegro.

De resto, o técnico só terá problemas por lesão: Bastos, Kaio Pantaleão, Nathan Fernandes e Matheus Martins seguem no departamento médico. Depois de se machucarem no Mundial sub-20, Álvaro Montoro e Jordan Barrera avançaram no processo de recuperação e vivem expectativa para serem relacionados já no duelo com o Sport, terça-feira (18), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Situação na tabela

Neste momento, o Botafogo ocupa a sexta posição e soma 52 pontos - um de desvantagem para o Bahia, quinto colocado. O foco principal do Glorioso é uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Para isso, terá que ficar entre os cinco primeiros colocados, já que Flamengo e Palmeiras, líderes do campeonato, farão a final desta edição do torneio continental.
Há ainda a possibilidade de G-8 - com seis vagas diretas -, caso o campeão da Copa do Brasil esteja dentro da zona de classificação. Corinthians (13º), Cruzeiro (3º), Fluminense (7º) e Vasco (10º) lutam pela taça.

Os jogos que restam ao Botafogo em 2025

. Botafogo x Sport, no Nilton Santos - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Grêmio, no Nilton Santos - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
Savarino. Treino do Botafogo, Espaco Lonier. 07 de Novembro de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.