Sem grandes desfalques por convocação, Davide terá quase todo o elenco do Botafogo à disposição nesta data Fifa - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 13/11/2025 15:31

Rio - Em busca de uma vaga direta na Libertadores de 2026, o Botafogo retomou os trabalhos no CT Lonier nesta quinta-feira (13). Sem grandes desfalques por convocação, Davide Ancelotti terá praticamente todo o elenco à disposição nesta data Fifa para focar na reta final do Campeonato Brasileiro.

Situação na tabela

Neste momento, o Botafogo ocupa a sexta posição e soma 52 pontos - um de desvantagem para o Bahia, quinto colocado. O foco principal do Glorioso é uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026. Para isso, terá que ficar entre os cinco primeiros colocados, já que Flamengo e Palmeiras, líderes do campeonato, farão a final desta edição do torneio continental.

Os jogos que restam ao Botafogo em 2025

. Botafogo x Sport, no Nilton Santos - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Grêmio, no Nilton Santos - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Cruzeiro x Botafogo, no Mineirão - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Botafogo x Fortaleza, no Nilton Santos - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro