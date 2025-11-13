Alexander Barboza pediu para sair do Botafogo antes de se firmar no time em 2024 - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/11/2025 14:59





Leia mais: Destaque do Mundial Sub-20 e recuperado de lesão, Barrera deve ter chances na reta final de 2025 Rio- Zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza destacou a evolução da equipe nas últimas rodadas e a importância da defesa nesta reta final de temporada. Invicto há cinco jogos e sem sofrer gols nos três mais recentes, o argentino acredita que o Glorioso está no caminho certo para garantir uma vaga na Libertadores de 2026.

"O time cresceu como um todo. Temos feito bons jogos. E o desempenho tem refletido nos resultados. Para nós, defensores, não sofrer gols é algo muito importante. Mas esse mérito não é apenas do setor defensivo. O grupo inteiro tem se dedicado muito, tanto nos treinamentos quanto nas partidas, para que o Botafogo possa vencer os jogos e alcançar seus objetivos ao final do campeonato", disse o defensor, ao site 'Jogada 10'.

Barboza acredita que o esforço coletivo tem fortalecido o Botafogo, sendo um dos fatores principais para a recuperação do time: "Achamos um bom equilíbrio defensivo, algo que vai ser importante para conseguirmos nossos objetivos. Precisamos também de mais confiança com a bola, como mostramos na primeira etapa contra o Vitória".

"É seguir trabalhando, focando nessas coisas que estamos trabalhando agora, baixando um pouco, como já falei na última coletiva, as cargas nos treinos e seguir assim porque acho que vamos por um caminho bom", finalizou o zagueiro.