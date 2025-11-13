Correa. BOTAFOGO x Santos pelo Campeonato Brasileiro no Estadio Nilton Santos, 26 de Outubro de 2025, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.Vitor Silva / Botafogo

Rio - Na direção dos outros clubes do grupo Eagle, o Botafogo deu início ao projeto de busca por novos talentos na África. Um membro do departamento de scout foi enviado ao continente para captar dados de atletas com o perfil desejado. Mesmo afastado judicialmente da rede de clubes, a conduta vai de acordo com o que o Lyon, da França, vem fazendo recentemente.
A equipe francesa está prestes a fechar uma parceria com o Ittihad Tanger, do Marrocos, por três anos. O acordo visa as categorias de base do time, que disputa a primeira divisão do país. A nação do norte da África tem investido no esporte: recentemente, a seleção marroquina sub-20 foi campeã mundial pela primeira vez, além da histórica campanha de semifinal na Copa de 2022.
O chefe do departamento de scout das categorias de base do Glorioso, Dennys Dilettoso, em outubro, passou duas semanas no continente em busca de talentos. O profissional passou por Gana e Nigéria, onde viu torneios sub-15 e sub-17. 
Não houve uma orientação por parte da diretoria de um estilo de jogador específico, mas a viagem teve como objetivo expandir a marca do clube para lugares pouco explorados no futebol nacional - como é o caso de José Kadir, do Panamá, na América Central. Destaque no sub-20, ele foi descoberto pelo Alvinegro em um torneio em seu país, no ano passado.
Em busca de atletas de nacionalidades pouco usuais, o Botafogo pode se apegar ao sucesso do zagueiro Bastos em 2024. Titular em maior parte da temporada, o angolano foi peça importante nos títulos do Brasileiro e da Libertadores.