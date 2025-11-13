Jogadores do San Lorenzo - Divulgação

Rio - Jogadores do San Lorenzo-ARG divulgaram nesta quinta-feira (13) um comunicado reclamando das condições oferecidas pelo clube. Segundo os atletas, além do atraso nos salários desde agosto, há problemas graves na infraestrutura, como alimentação inadequada e falta de água quente nos vestiários.

"Sentimos que chegou a hora de levantar nossas vozes mais uma vez. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de respeito, dignidade e das condições mínimas de trabalho que todo trabalhador merece. A situação atual é insustentável e exige uma solução imediata e séria", diz um trecho do comunicado.

É a segunda vez no ano que os jogadores do San Lorenzo reclamam da situação da equipe. Em maio, o elenco faltou a um treino como forma de protesto pelos salários atrasados. O capitão do time, Iker Muniain, fez uma manifestação nas redes sociais na época.

A crise financeira do San Lorenzo vem se arrastando nos últimos anos. Marcelo Moretti, presidente que assumiu o clube em 2023, é alvo de denúncias de falsificação de documentos e de receber valores sem registro adequado na contabilidade do clube. O time do Papa quase foi à falência em outubro por conta de uma dívida de R$ 25,5 milhões junto a um fundo de investimento.

Veja o comunicado dos jogadores:

"Os jogadores do elenco profissional do Club Atlético San Lorenzo de Almagro desejam expressar publicamente sua profunda preocupação e inquietação com a situação precária que enfrentamos desde o início da temporada.



Desde agosto, em alguns casos, não recebemos nossos salários integrais, o que impacta diretamente nossas famílias e compromete o andamento normal de nossas atividades profissionais.



Além disso, enfrentamos outras dificuldades diárias: falta de alimentação adequada, ausência de itens básicos no vestiário (água quente) e a falta de soluções concretas por parte da diretoria, apesar das repetidas promessas que nunca foram cumpridas.



Durante todo esse período, fomos pacientes, responsáveis e respeitosos. Continuamos treinando, competindo e representando o clube com o máximo empenho, sempre priorizando as cores, a instituição e seus membros. No entanto, sentimos que chegou a hora de levantar nossas vozes mais uma vez.



Não se trata apenas de dinheiro; trata-se também de respeito, dignidade e das condições mínimas de trabalho que todo trabalhador merece.



A situação atual é insustentável e exige uma solução imediata e séria. Esperamos que a direção do clube aja com a responsabilidade que este momento exige. Não buscamos conflito, mas sim uma solução concreta e justa que nos permita realizar nosso trabalho em condições condizentes com o compromisso que sempre demonstramos."

