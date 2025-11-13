Vini Jr em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Vini Jr em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 13/11/2025 14:50

Rio - Tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Carlo Ancelotti viu Vini Jr ser protagonista de dois destes títulos. Porém, o novo técnico da seleção brasileira sabe que com a camisa verde e amarela, o atacante, de 25 anos, ainda não marcou o seu nome. O italiano admitiu que o jogador ainda está devendo.

"É verdade. Com a Seleção, ele não conseguiu atingir o nível que costuma ter no Real Madrid. Mas, nestas últimas partidas, ele melhorou e se saiu muito bem com o Brasil, marcando gols e dando assistências. Ninguém pode questionar suas qualidades. Vini é craque", afirmou em entrevista ao jornal espanhol "AS".



No total, Vini Jr entrou em campo em 35 jogos pela seleção brasileira, anotou cinco gols e deu cinco assistências. Ele foi titular na Copa do Mundo de 2022, que foi disputada no Catar.

Ancelotti tem seis jogos no comando do Brasil com três vitórias, um empate e duas derrotas. A sua contratação também traz a esperança de que Vini Jr possa desabrochar na Seleção.