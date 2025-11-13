Vini Jr em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Ancelotti admite que Vini Jr ainda está devendo na Seleção: 'Não conseguiu atingir o nível'
Atacante, de 25 anos, tem números modestos com a 'Amarelinha'
Paquetá revela que negociou com Flamengo e admite desejo de retornar
Jogador abriu o jogo pela primeira vez após ser absolvido de acusações na Inglaterra
Vasco finaliza processo de raspagem do gramado de São Januário
Plantio da grama deve encerrar até o próximo domingo
Dunga vê semelhanças com 1994 e acredita no sucesso de Ancelotti na Seleção
Capitão do tetracampeonato reiterou confiança no trabalho do técnico italiano
Novo canal digital da Globo ultrapassa marca de 23,5 milhões de pessoas alcançadas
Em dois meses, GE TV apresenta crescimento nas redes sociais
Inglaterra mantém 100% nas Eliminatórias, e Itália se aproxima de repescagem
Sérvia é eliminada após derrota para os ingleses
Cristiano Ronaldo é expulso, Portugal perde e adia classificação para Copa de 2026
Seleção portuguesa perdeu para a Irlanda por 2 a 0
