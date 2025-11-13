Ronaldo Fenômeno, ídolo da seleção brasileira - Daniel Ramalho / AFP

Publicado 13/11/2025 14:29

Ídolo da seleção brasileira, Ronaldo Fenômeno reforçou que está na torcida para que Neymar seja chamado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o ex-jogador, a convocação depende só do craque, que vive momento conturbado no Santos.

"Depende só dele para se superar e calar a boca de muita gente que não acredita. O Ney é um garoto sensacional, é a esperança do brasileiro na Copa do Mundo e vamos torcer muito por ele", disse em entrevista durante o 'Leilão Galático', evento promovido pelo próprio pentacampeão mundial.

Desde que retornou ao futebol brasileiro, o meia-atacante ainda não foi chamado pelo técnico italiano para vestir a Amarelinha. O treinador já mostrou o desejo de contar com atletas que estejam em alto nível físico e tático, o que não é o caso do camisa 10.

De janeiro para cá, Neymar sofreu com três lesões musculares - duas na coxa esquerda e, a última, na direita. Ao todo, ele fez seis gols e deu três assistências em 23 jogos pelo Santos, sendo 18 como titular.

