Rio - O atacante da seleção brasileira, Raphinha, foi um dos destaques da última temporada europeia, tendo concorrido ao prêmio da revista France Football e tendo ficado na quinta colocação. O atacante, de 28 anos, acredita que terá a oportunidade de vencer o prêmio em outra temporada.
"Acho que terei a chance de ganhar a Bola de Ouro no futuro. O futebol é cheio de ciclos, acredito que ainda tenho muitos anos pela frente para alcançar novos objetivos. Vejo o quinto lugar como motivação, não como pressão. Conheço meu potencial", disse em entrevista à revista "GQ".
O atacante também reforçou a importância coletiva do futebol. Raphinha se disse feliz por sua trajetória atuando tanto no Barcelona, quanto na seleção brasileira.
"A Bola de Ouro é um prêmio individual, mas o futebol é um esporte coletivo. Quando olho para tudo o que conquistei com o Barça e o Brasil, percebo o quanto tenho a agradecer em vez de ficar decepcionado... verdadeiramente grato. Isso me motiva a continuar", concluiu.