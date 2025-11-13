Marta, do Orlando Pride, volta a concorrer ao prêmio de gol mais bonito entre as mulheres - Divulgação

Publicado 13/11/2025 16:21 | Atualizado 13/11/2025 16:22

A Fifa anunciou nesta quinta-feira os concorrentes aos prêmios Puskás e Marta, de gols mais bonitos da temporada. Três brasileiros aparecem na lista da premiação que faz parte do The Best. Entre os homens, Alerrandro, ex-Vitória e hoje no CSKA Moscou, e Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns (África do Sul), estão entre os 11 indicados.

Já entre as mulheres, Marta, do Orlando Pride, disputará mais uma vez o troféu em sua homenagem. Em novembro de 2024, ela arrancou do meio de campo, driblou duas rivais, enganou a goleira e marcou o gol no 3 a 2 sobre o Kansas City Current.



Os golaços brasileiros indicados



Alerrandro foi lembrado pelo gol de bicicleta de fora da área, marcado ainda pelo Vitória, no empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em agosto de 2024.



Lucas Ribeiro entrou na disputa pelo Prêmio Puskás por causa do gol marcado no Mundial de Clubes, contra o Borussia Dortmund. Ele saiu do meio de campo, driblou dois adversários e marcou na saída do goleiro, na derrota por 4 a 3.



Todos os indicados ao Prêmio Puskás



- Alerrandro (Vitória) - Vitória x Cruzeiro | 19 de agosto de 2024



- Alessandro Deiola (Cagliari) - Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025



- Pedro de la Vega (Seattle Sounders) - Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025



- Santiago Montiel (Independiente) - Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025



- Amr Nasser (Pharco) - Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025



- Carlos Orrantía (Atlas) - Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025



- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundows) - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025



- Declan Rice (Arsenal) - Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025



- Rizky Ridho (Persija Jakarta) - Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025



- Kévin Rodrigues (Kasmpasa) - Kasmpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025



- Lamine Yamal (Barcelona ) - Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025

As indicadas ao Prêmio Marta



- Jordyn Bugg (Seattle Reign) - North Carolina Courage x Seattle Reign | 22 de março de 2025



- Mariona Caldentey (Arsenal) - Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025



- Ashley Cheatley (Brentford) - Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024



- Kyra Cooney-Cross (Austrália) - Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024



- Jon Ryong-jong (Coreia do Norte) - Coreia do Norte x Argentina | 2 de setembro de 2024



- Marta (Orlando Pride) - Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024



- Vivianne Miedema (Holanda) - País de Gales x Holanda | 5 de julho de 2025



- Kishi Núñez (Argentina) - Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024



- Lizbeth Ovalle (Tigres) - Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025



- Ally Sentnor (EUA) - EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025



- Khadija Shaw (Manchester City) - Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024