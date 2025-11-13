Marta, do Orlando Pride, volta a concorrer ao prêmio de gol mais bonito entre as mulheresDivulgação
Os golaços brasileiros indicados
Todos os indicados ao Prêmio Puskás
- Alessandro Deiola (Cagliari) - Cagliari x Venezia | 18 de maio de 2025
- Pedro de la Vega (Seattle Sounders) - Cruz Azul x Seattle Sounders | 31 de julho de 2025
- Santiago Montiel (Independiente) - Independiente x Independiente Rivadavia | 11 de maio de 2025
- Amr Nasser (Pharco) - Al Ahly x Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía (Atlas) - Querétaro x Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundows) - Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund | 21 de junho de 2025
- Declan Rice (Arsenal) - Arsenal x Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho (Persija Jakarta) - Persija Jakarta x Arema | 9 de março de 2025
- Kévin Rodrigues (Kasmpasa) - Kasmpasa x Rizespor | 9 de fevereiro de 2025
- Lamine Yamal (Barcelona ) - Espanyol x Barcelona | 15 de maio de 2025
As indicadas ao Prêmio Marta
- Mariona Caldentey (Arsenal) - Olympique Lyonnais x Arsenal | 27 de abril de 2025
- Ashley Cheatley (Brentford) - Brentford x Ascot United | 3 de novembro de 2024
- Kyra Cooney-Cross (Austrália) - Alemanha x Austrália | 28 de outubro de 2024
- Jon Ryong-jong (Coreia do Norte) - Coreia do Norte x Argentina | 2 de setembro de 2024
- Marta (Orlando Pride) - Orlando Pride x Kansas City Current | 17 de novembro de 2024
- Vivianne Miedema (Holanda) - País de Gales x Holanda | 5 de julho de 2025
- Kishi Núñez (Argentina) - Argentina x Costa Rica | 8 de setembro de 2024
- Lizbeth Ovalle (Tigres) - Tigres x Guadalajara | 3 de março de 2025
- Ally Sentnor (EUA) - EUA x Colômbia | 20 de fevereiro de 2025
- Khadija Shaw (Manchester City) - Hammarby x Manchester City | 21 de novembro de 2024
