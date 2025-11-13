Gabriel Jesus se recupera de grave lesão no joelho esquerdoAFP
Entre as vítimas identificadas estão nomes conhecidos do futebol brasileiro e internacional: Ramires (ex-Palmeiras e Chelsea), Alejandro Donatti (ex-Flamengo), Titi (zagueiro ex-Inter e Vasco), Raniel (ex-Santos e Vasco), Gabriel Jesus (Arsenal e ex-Palmeiras), Obina (ex-Flamengo e Palmeiras), Cueva (ex-São Paulo), João Rojas (ex-São Paulo) e Paulo Roberto Falcão.
A apuração começou após um banco privado denunciar à PF uma movimentação suspeita: uma conta aberta com documentos falsos em nome de um jogador, que acabou sendo usada para o recebimento indevido de valores liberados pela Caixa. Só nesse caso, o prejuízo estimado é de R$ 2,2 milhões. O jogador em questão é o atacante peruano Paolo Guerrero, ex-Corinthians, Flamengo e Internacional.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa, além de outros crimes que possam ser descobertos no decorrer das investigações. A operação contou com o apoio da área de inteligência e segurança da Caixa.
