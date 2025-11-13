Haaland marcou dois gols na goleada da Noruega sobre a Estônia - Jure Makovec / AFP

Publicado 13/11/2025 16:30 | Atualizado 13/11/2025 16:48

Rio - A Noruega praticamente encaminhou a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Com dois gols de Haaand e Sörloth, os noruegueses golearam a Estônia por 4 a 1, nesta quinta-feira (13), e complicou a vida da Itália, que corre risco de ficar fora do Mundial pela terceira vez consecutiva.

Com a vitória, a Noruega chegou aos 21 pontos e abriu seis de vantagem para a Itália, no Grupo I. Para avançar direto para a Copa do Mundo de 2026, a seleção italiana precisará vencer os próximos dois jogos, incluindo um confronto direto com os noruegueses, e tirar 19 gols de diferença no saldo.

A Noruega ditou o ritmo desde o começo. Porém, não conseguiu transformar o domínio em chances claras de gols. Já a Estônia, por sua vez, se segurou e tentou aproveitar o erro dos noruegueses, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades.

Na etapa final, o jogo ficou mais animado e as chances começaram a aparecer. Em apenas dez minutos, a Noruega fez 3 a 0, em um início avassalador. Sörloth abriu o placar aos quatro minutos e, depois, ampliou aos seis. Já aos dez, foi a vez de Haaland marcar.

Depois de um início avassalador, a Noruega administrou o jogo. Mesmo assim, ainda chegou ao quarto gol, novamente com Haaland, aos 17 minutos. Pouco depois, aos 19, a Estônia fez o gol de honra com Saarma e deu números finais ao jogo.