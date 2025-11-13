Haaland marcou dois gols na goleada da Noruega sobre a EstôniaJure Makovec / AFP
Noruega goleia Estônia e complica Itália na disputa por vaga na Copa de 2026
Sörloth e Haaland fizeram dois gols cada na goleada
'Tem que ser humilde de reconhecer que vai pra Copa ficar no banco', diz Edmilson sobre Neymar
Pentacampeão vê o camisa 10 como peça importante, mas ressalta necessidade de pensar no coletivo
Arthur Elias convoca Seleção feminina para última data Fifa de 2025; veja a lista
Brasil fará dois amistosos na Europa entre o fim de novembro e o início de dezembro
Noruega goleia Estônia e complica Itália na disputa por vaga na Copa de 2026
Sörloth e Haaland fizeram dois gols cada na goleada
Três brasileiros estão entre os indicados aos prêmios Puskás e Marta
Premiações de gol mais bonito do ano, do Fifa The Best, têm 11 finalistas cada
Bap vê desequilíbrio em gastos com gramado e explica proposta para proibir sintético
Presidente rubro-negro afirma que a Fifa liberou o uso apenas em países de frio extremo e critica clubes que 'tropicalizaram' a ideia
Botafogo segue diretriz do grupo Eagle e amplia busca por talentos na África
Clube envia olheiros para o continente em busca de jovens promessas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.