Romário assinará a Coluna do Baixola no Jornal O DIAThales Marques

Publicado 13/11/2025 16:48

Rio - Um dos maiores jogadores de todos os tempos agora é colunista do Jornal O DIA. Eterno camisa 11 da seleção brasileira, Romário passa a fazer parte deste veículo que é a cara do jornalismo carioca. A Coluna do Baixola, parceria que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, entra em campo neste domingo (16).

“Assinar essa coluna é ter um espaço para falar com o torcedor, que sempre caminhou comigo. Aqui não tem roteiro nem frescura. Vou escrever como sempre falei: direto, sem medo de opinião e com respeito por quem ama futebol. Uma troca verdadeira; é assim que vai ser”, garante o ex-jogador.

A coluna do craque e atual senador pelo estado do Rio será divulgada na edição impressa do Jornal O DIA semanalmente, sempre aos domingos, e também fará parte da edição digital. O Baixinho fará análises diretas sobre os principais acontecimentos do futebol e do mundo esportivo.

Como jogador, Romário iniciou a carreira no Vasco, brilhou no exterior defendendo PSV (Holanda), Barcelona, Valencia (ambos da Espanha), Al-Sadd (Qatar), Miami FC (EUA) e Adelaide United (Austrália). O Baixinho ainda defendeu outros dois gigantes do futebol do Rio: Flamengo e Fluminense.

Romário encerrou a carreira no America, clube do coração do seu pai, seu Edevair, e do qual é presidente atualmente. Principal destaque do tetracampeonato mundial em 1994, no Estados Unidos, Romário recebeu o prêmio de melhor jogador do mundo daquele ano.

Desde 2010 passou a fazer parte da política do Rio de Janeiro. Neste ano foi eleito deputado federal. Desde 2014, ocupa uma cadeira no Senado e está em seu segundo mandato.