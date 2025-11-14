Craque Neto critica Luciano HuckReprodução de vídeo

Rio - O comentarista Neto fez duras críticas ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) durante o programa "Os Donos da Bola", nesta sexta-feira (14). A absolvição do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, revoltou o apresentador, que questionou a imparcialidade do órgão e cobrou punições mais rigorosas para casos envolvendo apostas esportivas.
"Pode isso para o futebol brasileiro? Pode isso para um clube como o Flamengo? Pode isso com o clube do Zico? Tem várias mensagens, tem várias provas, e mesmo assim o cara é absolvido? Só pagou uma multa de R$ 100 mil? É deprimente", disse Neto.
O apresentador e ex-jogador foi duro nas palavras ao lembrar da situação envolvendo outros jogadores envolvidos com apostas. Para Neto, todos deveriam receber penas severas.

"Pra mim, todos os jogadores (que se envolve com apostas esportivas) têm que ser banidos do futebol, mas só um foi absolvido", afirmou.
Além disso, Neto criticou a presença de Rodrigo Aiache, vice-presidente do STJD no julgamento. O apresentador lembrou que o magistrado já foi visto com a camisa do Flamengo na arquibancada do estádio Monumental, em Guayaquil, na final da Libertadores contra o Athletico, em 2022.
"Como é que um auditor pode julgar o Bruno Henrique sendo que ele foi assistir uma final da Libertadores com a camisa do Flamengo? É justo isso? Como é que o STJD pode ter um vice-presidente assumidamente flamenguista?", completou.