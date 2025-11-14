Craque Neto critica Luciano HuckReprodução de vídeo
Torcida do Flamengo já comprou 95% de seus ingressos para a final da Libertadores
Craque Neto se revolta com STJD após absolvição de Bruno Henrique: 'Deprimente'
Apresentador questiona imparcialidade do tribunal
Na mira do Grêmio, Everton Cebolinha prioriza mundo árabe
Atacante tem contrato até o fim de 2027
Com mais um desfalque, Flamengo divulga lista de relacionados contra o Sport
Técnico Filipe Luís tem um total de 12 jogadores que não pode contar para a partida
Setor destinado aos rubro-negros ficará lotado em Lima
Corinthians tem interesse na contratação de Michael, atacante do Flamengo
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Flamengo freta avião, e estrangeiros devem jogar clássico com Fluminense
Filipe Luís vai avaliar as condições de cada um antes de utilizá-los
