Torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2019 em Lima - Alexandre Vidal / Flamengo

Torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2019 em LimaAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/11/2025 13:10

Rio - A torcida do Flamengo lotará seu setor no Estádio Monumental de Lima para a final da Libertadores. Segundo o "UOL", os rubro-negros já compraram 95% dos ingressos que lhes foram destinados. Serão 12.500 entradas no total.

Do outro lado, a torcida do Palmeiras garantiu 75% dos bilhetes. Os ingressos no local exclusivo dos torcedores de cada time, que ficarão localizados atrás dos gols, custam 95 dólares.

Além dessas entradas, ainda há os ingressos de categorias 2 e 3, localizados no meio do campo e em setor misto. Os preços são de 200 e 300 dólares.