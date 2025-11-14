Torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2019 em LimaAlexandre Vidal / Flamengo

Rio - A torcida do Flamengo lotará seu setor no Estádio Monumental de Lima para a final da Libertadores. Segundo o "UOL", os rubro-negros já compraram 95% dos ingressos que lhes foram destinados. Serão 12.500 entradas no total.
Do outro lado, a torcida do Palmeiras garantiu 75% dos bilhetes. Os ingressos no local exclusivo dos torcedores de cada time, que ficarão localizados atrás dos gols, custam 95 dólares.
Além dessas entradas, ainda há os ingressos de categorias 2 e 3, localizados no meio do campo e em setor misto. Os preços são de 200 e 300 dólares.
Na última quinta-feira (13), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, revelou que, no total, mais de 80% dos ingressos da final da Libertadores já estão vendidos. O Estádio Monumental de Lima tem capacidade para 54 mil pessoas.