Torcida do Flamengo na final da Libertadores de 2019 em LimaAlexandre Vidal / Flamengo
Torcida do Flamengo já comprou 95% de seus ingressos para a final da Libertadores
Setor destinado aos rubro-negros ficará lotado em Lima
Setor destinado aos rubro-negros ficará lotado em Lima
Corinthians tem interesse na contratação de Michael, atacante do Flamengo
Jogador, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2028
Flamengo freta avião, e estrangeiros devem jogar clássico com Fluminense
Filipe Luís vai avaliar as condições de cada um antes de utilizá-los
STJD aplica multa, e Bruno Henrique está liberado para jogar pelo Flamengo
Jogador é absolvido de acusações de fraude esportiva e é apenas multado
Bap vê desequilíbrio em gastos com gramado e explica proposta para proibir sintético
Presidente rubro-negro afirma que a Fifa liberou o uso apenas em países de frio extremo e critica clubes que 'tropicalizaram' a ideia
Flamengo e Palmeiras são os únicos não europeus entre as 10 melhores clubes do mundo
Além dos dois rivais, Botafogo e Fluminense também aparecem bem posicionados
