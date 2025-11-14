O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Sport, no sábado, às 18h30, na Arena Pernambuco, pelo Brasileirão. E o número de desfalques é ainda maior com as ausências de De La Cruz, Jorginho e Léo Ortiz.
Os três estão fora, assim como Allan e Pedro, por questões físicas. Além deles, Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções.
Ao todo, são 12 desfalques, sendo que a maior novidade entre os ausentes é De La Cruz. O Flamengo, entretanto, não especificou qual o problema médico do uruguaio. Já Jorginho tinha pequena chance de estar à disposição, mas ainda requer cuidados.
Com tantas ausências, o Flamengo viaja com muitos jovens para completar o grupo. Mas a equipe titular só deve ter um, João Victor na zaga.
