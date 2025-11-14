Flamengo fez evento no Maracanã para a final da Libertadores de 2019Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo prepara um grande evento para os torcedores que não forem a Lima para a final da Libertadores, contra o Palmeiras, no dia 29 de novembro. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o clube pretende abrir as portas do Maracanã para os rubro-negros que ficarem no Rio.
A ideia é vender cerca de 70 mil ingressos para o evento. Os últimos detalhes estão sendo finalizados e o clube deve divulgar detalhes em breve.
Em 2019, o Flamengo fez algo parecido para a final contra o River Plate. Milhares de torcedores foram ao Maracanã acompanhar a decisão em telões e curtiram diversos shows de artistas rubro-negros, como Ludmilla e Buchecha.
Flamengo e Palmeiras se enfrentam no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), em Lima, no Peru. Quem vencer, se tornará o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores.