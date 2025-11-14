Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 14/11/2025 22:53

Rio - O Flamengo vai lançar neste sábado (15), como parte da comemoração pelo aniversário de 130 anos do clube, a websérie 'Ser Flamengo'. Ela conta com quatro capítulos e revista momentos importantes da história do Rubro-Negro.

Os torcedores poderão assistir na 'Flamengo TV'. O episódio inaugural, chamado "Flamengo e Fé. Confia", vai entrar no ar às 10h e apresentará a origem de relação entre Flamengo e São Judas Tadeu, o padroeiro do clube.

Além dos nomes, o Rubro-Negro informou as datas dos três episódios seguintes, que vão ao ar sempre às 10h: "O Flamengo é Cultura (terça-feira 18/11)"; "DNA do Brasil (sexta-feira 21/11)"; e "Flacentrismo (segunda-feira 24/11)".

"Ao longo da série, o público é convidado a entender como a história e a vivência coletiva moldaram os grandes traços rubro-negros - fé, cultura, brasilidade e um certo flacentrismo que embala gerações", diz um trecho da nota divulgada pelo clube.

O historiador Luiz Antônio Simas, o escritor e biógrafo Ruy Castro e o influenciador Reikrauss conduzem a narrativa. Haverá ainda participações especiais dos músicos Dudu Nobre e Xande de Pilares.