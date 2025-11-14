Neymar em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 14/11/2025 14:08

cobrado para "só jogar bola", Neymar recebeu palavras de apoio n CT do Santos. Um grupo de torcedores estendeu uma faixa no local com a frase "Neymar, estamos com você" e uma imagem do atacante. Rio - Um dia após ser, Neymar recebeu palavras de apoio n CT do Santos. Um grupo de torcedores estendeu uma faixa no local com a frase "Neymar, estamos com você" e uma imagem do atacante.

Neymar viveu uma semana turbulenta no Santos. A postura do jogador na derrota por 3 a 2 para Flamengo, no último domingo (9), no Maracanã, gerou polêmica. Impaciente durante o jogo, o camisa 10, ao ser substituído, saiu reclamando com o treinador Vojvoda e foi ao diretamente vestiário.



O atleta saiu quando o jogo estava 3 a 0 e não assistiu aos dois gols do Santos que deram os números finais a partida. Posteriormente, Neymar teria ligado para o treinador da equipe e admitido que se excedeu em seu comportamento. Internamente, o clube trata o assunto como encerrado e acredita que uma punição seria alimentar "polêmicas".