Gabriel Magalhães em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF

Publicado 14/11/2025 13:15

Rio - Companheiro de seleção brasileira e rival no futebol inglês, o zagueiro Gabriel Magalhães, de 27 anos, é mais uma a se surpreender com o excelente começo de Estêvão no Chelsea. O atacante, de 18 anos, rapidamente se tornou peça importante para os Blues neste início de temporada.

"Sim, de certa forma (o início de Estêvão na Inglaterra) tem me surpreendido, porque é um menino jovem e que acabou de chegar ao Chelsea. Mas ele tem a cabeça muito boa", afirmou em entrevista à "ESPN".

Apesar da rivalidade londrina entre o Arsenal e o clube de Estêvão, Gabriel se disse feliz com a chegada do brasileiro e o desejou boa sorte, a exceção dos clássicos contra os Gunners.

"Tenho conversado um pouco com ele e eu fico feliz por ele ter chegado bem. E, com certeza, quando um jogador do nosso país chega aqui na Inglaterra, a gente deseja o melhor. Não contra o Arsenal, claro (risos). Mas eu fico feliz por ele", concluiu.