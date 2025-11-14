Gabriel Magalhães em treino da seleção brasileiraDivulgação / CBF
Zagueiro da Seleção admite surpresa com início de Estêvão no Chelsea: 'Acabou de chegar'
Atacante, de 18 anos, vem se destacando no futebol inglês
Zagueiro da Seleção admite surpresa com início de Estêvão no Chelsea: 'Acabou de chegar'
Atacante, de 18 anos, vem se destacando no futebol inglês
Torcida do Flamengo já comprou 95% de seus ingressos para a final da Libertadores
Setor destinado aos rubro-negros ficará lotado em Lima
Ancelotti define melhor esquema e tem 'ideia clara' sobre escalação da Seleção
Técnico italiano ainda fará testes no amistoso de sábado contra Senegal
Paulo Nunes aponta Flamengo e Palmeiras como a final do século
Na opinião do comentarista, o Flamengo possui um time mais forte
Casemiro se vê perto de fim de ciclo em Seleção e cita futuros líderes
Jogador, de 33 anos, irá disputar a sua terceira Copa do Mundo
Stephen Curry rompe com marca esportiva após 12 anos de parceria
Fornecedora de material esportivo passa por reformulação e enfrenta crise financeira
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.