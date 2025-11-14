Stephen Curry - Joe Murphy / AFP

Stephen CurryJoe Murphy / AFP

Publicado 14/11/2025 12:03

Rio - Um dos maiores nomes da NBA neste século, Stephen Curry encerrou a parceria com a Under Armour após 12 anos. Em um momento de reestruturação interna, a empresa americana está cortando custos com rescisões de contratos e outras despesas. Assim, rompeu com o astro do Golden State Warriors.

"A Under Armour acreditou em mim no início da minha carreira e me deu o espaço para construir algo muito maior e mais impactante do que um tênis. Serei sempre grato por isso", disse Curry em nota oficial.

Com o fim da parceria, a Curry Brand, marca própria do jogador lançada em 2020, seguirá de maneira independente. Apesar disso, a Under Armour vai lançar o modelo "Curry 13", conforme previsto para 2026. A previsão de lançamento será em fevereiro de 2026.

Stephen Curry assinou com a empresa em 2013 após deixar a Nike. A parceria começou muito antes do jogador se tornar um dos grandes nomes da liga norte-americana de basquete. Hoje, aos 37 anos, é dono de quatro títulos da NBA, dois MVP e é o único na história com mais de quatro mil cestas de três pontos.

"O que a Curry Brand representa, o que eu represento e meu compromisso com essa missão nunca vão mudar. Só vão crescer mais fortes. Estou animado para um futuro focado em crescimento agressivo com um compromisso contínuo de continuar aparecendo para a próxima geração", completou.