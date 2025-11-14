Stephen CurryJoe Murphy / AFP
Stephen Curry rompe com marca esportiva após 12 anos de parceria
Fornecedora de material esportivo passa por reformulação e enfrenta crise financeira
Ex-técnico da Espanha crê que extracampo pode comprometer futuro de Yamal: 'Não vai durar muito'
Atacante, de 18 anos, tem sido criticado em seu país
Duas seleções podem se classificar para a Copa do Mundo nesta sexta-feira
Até o momento, torneio possui 29 países garantidos e restam 19 vagas em disputa
Cristiano Ronaldo pode perder jogos da Copa de 2026 por expulsão nas Eliminatórias
Craque português perderá última rodada das Eliminatórias após ser expulso na derrota diante da Irlanda
Botafogo planeja enxugar folha salarial em até 30% para o ano que vem
Alvinegro terá planejamento diferente das últimas temporadas
Dirigente de clube brasileiro detona resultado de julgamento de Bruno Henrique
Atacante do Flamengo se livrou de suspensão no STJD e só pagará multa
