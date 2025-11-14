Cristiano Ronaldo foi expulso na derrota de Portugal diante da Irlanda - Paul Faith / AFP

Publicado 14/11/2025 11:00

Rio - Expulso na derrota de Portugal diante da Irlanda , nesta quinta-feira (13), Cristiano Ronaldo pode perder jogos da Copa do Mundo de 2026. O craque português, que vai cumprir suspensão na última rodada das Eliminatórias, pode pegar gancho de até três jogos, o que faria cumprir o resto da pena no Mundial.

Cristiano Ronaldo foi expulso após uma revisão do VAR. O craque português acertou uma cotovelada no zagueiro irlandês Dara O'Shea em uma disputa por espaço dentro da área. Inicialmente, o árbitro deu apenas cartão amarelo, mas mudou a decisão após analisar o lance no vídeo.

O regulamento da Fifa prevê que qualquer suspensão decorrente dos jogos das eliminatórias precisa ser cumprida na Copa do Mundo. O Comitê Disciplinar da Fifa é o responsável por determinar o tamanho da punição.

Foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo foi expulso com a camisa da seleção portuguesa. O craque, de 40 anos, nunca havia recebido um cartão vermelho em um total de 226 jogos disputados. Ao todo, o camisa 7 soma 143 gols por Portugal, sendo assim o maior artilheiro por seleções na história do futebol.

Apesar da derrota, Portugal segue perto de conquistar a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Para isso, precisa vencer a Armênia, lanterna do grupo, no Estádio do Dragão, no Porto. Um empate também pode ser suficiente, caso a Irlanda não vença a partida contra a Hungria.